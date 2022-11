Aviação. Paris lidera recuperação de voos a nível europeu

Os cinco principais aeroportos da Europa registaram uma tendência ascendente constante da atividade, nos voos para transporte de passageiros, no passado domingo, dia 26 de julho, com o aeroporto de Paris, Charles de Gaulle, a recuperar para pouco mais de 41% do nível de voos diários, face ao mesmo dia de 2019.

O Aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, Heathrow, em Londres e Frankfurt registaram uma recuperação de voos na ordem dos 36%, 31% e 29%, respetivamente, em comparação com o domingo 28 de julho de 2019. O Aeroporto Internacional Sheremetyevo, em Moscovo, estava a 23% face ao nível de voos do ano passado nesta mesma altura do ano.

Estes registos foram contabilizados pela base de dados internacional Cirium, que reporta ainda que em todos os aeroportos europeus foram rastreados cerca de 2.900 aviões de passageiros a 26 de julho – número que compara com quase 6.400 no dia equivalente no ano anterior.

Não há qualquer referência ao movimento de aviões no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

A grande maioria dos voos registados no passado domingo foram efetuados em aviões Airbus A320 (mais de 1.200) e Boeing 737 (quase 950), refletindo a recuperação mais rápida dos serviços domésticos e regionais em comparação com os voos de longa distância onde, regra geral, são utilizadas aeronaves de maior porte e de corredor duplo.

Segundo a mesma fonte, também no domingo dia 26 de julho, os cinco principais aeroportos chineses (Guangzhou, Chongqing, Chengdu, Kunming e Shenzhen) registraram chegadas de aviões de passageiros acima de 90% do número registado precisamente há um ano, o que significa que a recuperação da aviação está claramente mais avançada naquele país que no resto do mundo.