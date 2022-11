Cenário de partida do Orçamento de 2021 será divulgado até 31 de agosto

Quem quiser acompanhar de perto os números do próximo Orçamento do Estado (OE) deve apontar na agenda não uma, mas duas datas.

Pelas novas regras da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), votada esta semana na Assembleia da República (AR), o Governo deve apresentar a proposta de lei do OE-2021 até ao dia 10 de outubro. Mas 40 dias antes, até 31 de agosto, os deputados receberão do Ministério das Finanças um documento fundamental na elaboração do OE. Trata-se do chamado Quadro de Políticas Invariantes, incorporando o impacto de medidas autorizadas na receita e na despesa, com indicação do impacto no ano em curso e no ano seguinte, designadamente com despesa fiscal, carreiras, prestações sociais e investimentos estruturantes.