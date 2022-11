Casas com terraço são mais procuradas

Sinal dos tempos. A pandemia impôs o confinamento e distanciamento social, obrigou pais a trabalharem em casa, miúdos a terem aulas virtuais, avós a irem ao médico sem sair do computador. Sem fim à vista, o surto do novo coronavírus está a implicar mudanças na organização típica das casas portuguesas. Esta é uma das principais conclusões do estudo “Nova vida, nova casa?”, da consultora JLL, que apurou as necessidades habitacionais e ajustes para enfrentar a nova realidade.

“A casa deixou de ser o dormitório, de onde saímos de manhã para trabalhar, levar os miúdos à escola, para regressarmos à noite, para dormir, e repetir tudo no dia seguinte”, diz ao Expresso Patrícia Barão, diretora do departamento residencial da JLL, que liderou este estudo. “Percebemos que as pessoas pretendem fazer ajustes nas suas casas, em virtude destes novos tempos que vivemos, como a criação de um espaço de trabalho, um escritório, melhorar zonas ao ar livre, seja um terraço ou uma simples varanda.”

Realizado junto de cerca de 1400 inquiridos, o estudo conclui a primeira mudança está relacionada com o trabalho. Ou seja, “49% dos portugueses gostariam de fazer alterações na sua habitação devido à pandemia, sendo a criação de um espaço de trabalho (51%) e a modernização do espaço exterior (34%) as duas principais alterações, destacando-se ainda a intenção de redecorar a casa (33%)”.

Procura aumenta 24%

A procura por casas com espaços exteriores também aumentou. “Na JLL tivemos um aumento de 24% nas vendas e arrendamentos de casas com terraço, só nos últimos três meses. Esta tendência já era uma realidade em crescimento antes da pandemia, mas o confinamento veio intensificar a importância destes espaços, devido ao aumento das horas que passamos em casa”, explica Patrícia Barão.

“O paradigma do teletrabalho não vai desaparecer. A maior parte das empresas está a ajustar-se para que os seus trabalhadores fiquem um ou dois dias por semana a trabalhar em casa. As empresas perceberam que conseguem ser produtivas com os seus trabalhadores ligados remotamente”, considera a gestora.

A JLL partiu da “massificação do teletrabalho durante o confinamento” e concluiu que antes da pandemia “59% dos participantes não trabalhavam em casa”. Mas bastaram poucos meses para o cenário mudar radicalmente: “agora 84% acreditam ser ideal trabalhar a partir casa pelo menos um dia por semana, exigindo um espaço adequado para isso. “Nalguns casos, basta mudar um móvel, criar uma zona de secretária na sala, melhorar o acesso à internet. O teletrabalho veio para ficar, por isso convém termos boas ligações à rede.”

O inquérito “Nova vida, nova casa? — Teve a pandemia covid-19 impacto nas necessidades habitacionais?” foi concluído em junho de 2020, com respostas de cerca de 1400 pessoas, das quais 59% do sexo feminino e 41% do masculino. 32% dos inquiridos têm entre 35 e 44 anos e outros 34% entre 45 e 54. A maioria dos inquilinos (59%) vive no centro urbano, 27% na periferia urbana e os restantes 14% fora da cidade. Em termos de partilha de casa, 55% vivem com parceiro/a e filhos, sendo ainda de destacar que 75% dos inquiridos vivem em casa própria.