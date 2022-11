5 conselhos de carreira que ninguém dá (mas deveria)

A lógica não é tudo. Valorize o irracional

O mundo empresarial valoriza a lógica e o raciocínio. Mas a intuição não deve ser desprezada por nenhum profissional, sobretudo em momentos críticos. Ela, regra geral, faz a diferença.

Um canudo vale menos do que a experiência

O conhecimento é importante, mas somar cursos no currículo não traz valor acrescentado. A maioria dos líderes prefere muita experiência a uma extensa lista de títulos e graus académicos.

Nenhum empregador faz o trabalhador feliz

É um mito dizer que as empresas têm de fazer os trabalhadores felizes. Devem garantir espaços de trabalho com boas condições, mas é ao trabalhador quem compete impor as regras e processos essenciais ao seu bem-estar.

Dinheiro vs. foco

Trocar um emprego motivador e com perspetivas de futuro, mas sem grande salário, por outro que paga melhor, nem sempre é boa aposta. Pode ganhar mais no imediato, mas perder a médio longo/prazo. O salário não deve dominar a gestão da sua carreira.

Desistir é um trunfo

Saber desistir é tão importante para a carreira como continuar a investir num projeto dado como perdido. Não receie abandonar o que não o motiva. Basta que saiba explicar por que o fez e não será penalizado em empregos futuros.