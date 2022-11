TAP à espera de quem mande

O primeiro cheque de €250 milhões do empréstimo garantido pelo Estado chegou no final da semana passada à TAP, mas a companhia aérea continua sem saber quem vai ser o presidente transitório e há cada vez mais a perceção de que há um vazio de gestão executiva. Os €250 milhões foram libertados a 17 de julho, dia da assinatura do acordo com David Neeleman, o acionista norte-americano que aceitou vender a sua participação de 22,5% ao Estado, saindo da empresa.

Antonoaldo Neves é cada vez menos visto nos corredores da empresa, e, embora a TAP mantenha a previsão de que deverá ter um quarto da operação a voar em agosto, a verdade é que está menos ágil do que os concorrentes e menos ativa comercialmente. Na administração há preocupação com o impasse na nomeação do presidente transitório — a comissão executiva é composta por três elementos: o próprio Antonoaldo, Raffael Quintas, o administrador financeiro, que também poderá estar de saída, e David Pedrosa. E esta indefinição perturba, naturalmente, a empresa. Antonoaldo Neves mantém-se como presidente executivo até ao momento em que for nomeado o presidente transitório. A sua saída faz parte do acordo do Estado (detentor de 72,5%) com Neeleman.

O desânimo tem vindo a instalar-se junto dos trabalhadores, muitos não sabendo ainda se vão voltar ao trabalho em agosto — o lay-off termina no final de julho e a TAP ainda não disse o que irá fazer. Uma hipótese poderá ser os horários reduzidos, mas não se sabe se é essa a solução.

A notícia de que os quadros de primeira e segunda linha vão ser avaliados por uma empresa especializada de recursos humanos, avançada esta semana pelo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, criou alguma agitação. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Em 2017, após David Neeleman e Humberto Pedrosa se terem tornado acionistas da TAP, contrataram a consultora Boston Consulting (BCG) para reorganizar a transportadora. Os trabalhadores olham sempre para estes movimentos como uma forma de avançar com cortes. E ao Expresso fonte conhecedora da anterior avaliação lamentou a falta de conhecimento do sector da aviação em Portugal, o que faz com que o trabalho das consultoras nem sempre seja o mais adequado. A TAP é que vai contratar a empresa de recursos humanos e ainda não pôs este processo em marcha, nem é provável que seja Antonoaldo a fazê-lo.

“Haverá uma empresa de head hunting, que não é contratada pelo Governo, para fazer a avaliação das primeiras linhas, das segundas linhas e dos quadros da TAP. É para percebermos quem são, que valências têm, que experiência têm, que competências têm”, disse esta semana no Parlamento Pedro Nuno Santos. O ministro defendeu que há gente bem preparada dentro da companhia para exercer cargos diretivos de grande exigência.

Mudar a lei no Montijo

O futuro aeroporto voltou a estar na agenda. O ministro das Infraestruturas defendeu esta semana que, tendo em conta a importância para o país da construção de um novo aeroporto no Montijo, o Governo poderá não ter outro caminho se não o de alterar a lei para contornar a oposição de municípios como o da Moita e o do Seixal. É que, segundo a lei, os municípios afetados pelo aeroporto podem vetar a sua construção. O governante esclareceu, no entanto, que tem “a expectativa de vir a convencer” os municípios da Moita e do Seixal a dar um parecer positivo. Pedro Nuno Santos deixou ainda claro que o aeroporto de Beja não é uma alternativa em cima da mesa, como admitiu a ministra da Coesão Territorial.