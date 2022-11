PLMJ. Tiago Mendonça de Castro é o 11º sócio a bater com a porta

Uma semana separa duas novas saídas do colégio de sócios do escritório de advogados PLMJ, uma das três maiores firmas portuguesas, juntamente com a Morais Leitão e a Vieira de Almeida (VdA). Depois de Filipa Cotta, especialista em contencioso e que se mudou para a equipa da VdA, foi agora a vez do sócio na área de imobiliário e turismo Tiago Mendonça de Castro.

O bater de porta acontece ao fim de 25 anos na PLMJ, onde o antigo coordenador do departamento de imobiliário fez carreira na assessoria legal a investidores nacionais e internacionais, “no desenvolvimento em Portugal dos mais variados tipos de projetos imobiliários”, menciona uma nota curricular ainda disponível no site da PLMJ. A sua experiência concentrou-se no âmbito da estruturação de operações e montagem de veículos de investimento, aquisição ou venda de ativos imobiliários e esteve ligado a relevantes projetos imobiliários em Portugal, em particular na área comercial.

São disso exemplos, as assessorias jurídicas ao grupo sueco Ikea, quando abriu em 2010 a loja de Loures, e a cadeia de vestuário e acessórios multinacional Primark, que se estreou em Lisboa, no Centro Comercial Colombo, três anos depois. São apenas dois clientes importantes do sector do retalho que Tiago Mendonça de Castro acompanha.

O advogado vai passar a integrar a Abreu, voltando a reunir-se com outros antigos sócios da PLMJ.

Uma longa ‘dança das cadeiras’

A sociedade, fundada nos anos 60, tem tido baixas em diferentes departamentos – fiscal, direito público, penal, contencioso, energia, fusões e aquisições, imobiliário e tecnologia – mas em comum há o fator geracional. Os sócios que saíram (a que se somam muitos outros advogados seniores) estavam há cerca de duas décadas no escritório, pelo menos, muitos tinham ali feito a carreira desde o estágio e foram coordenadores das respetivas áreas de prática.

A explicação, garante a PLMJ, é a reestruturação interna que está a ser levada a cabo desde outubro de 2018 e que tem resultado em alterações significativas no modo de trabalhar das equipas, com novas lideranças, diferentes formas de avaliação e de atribuição de prémios, numa estratégia focada no direito dos negócios e concentrando o trabalho nos casos importantes.

A PLMJ quer abandonar os casos (e clientes) mais mediáticos que podem afetar a reputação do escritório e apenas dedicar-se a grandes operações, tendo por subjacente uma lógica, repetida aos media por vários responsáveis da sociedade, de tratar de pequenos assuntos de grandes clientes e de grandes assuntos de pequenos clientes. Há quem se reveja nas mudanças e quem tenha optado por seguir outro caminho, frisam fontes oficiais da PLMJ, como um dos dois managing partners, Luís Pais Antunes, que sublinha que as saídas e entradas são comuns e normais neste sector.

Mas a verdade é que a ‘sangria’ continua, numa ferida aberta há quase dois anos que não só tarda em estancar como promoveu uma verdadeira ‘dança de cadeiras’ no sector da advocacia, envolvendo diversos escritórios importantes da praça.

No mesmo período, a PLMJ reforçou o número de sócios em sete, cinco dos quais vieram de outros escritórios e dois foram subidas internas. Sucederam-se várias mudanças nas ‘cabeças de cartaz’ da firma com diferentes departamentos a ganharem novos responsáveis.

Foi o que aconteceu à área de imobiliário, da qual Tiago Mendonça de Castro era sócio coordenador, em que a liderança passou para as mãos de Rita Alarcão Júdice e Francisco Lino Dias.

O mesmo se passou no departamento de contencioso, do qual Filipa Cotta fazia parte antes de rumar para a VdA, sociedade que, entretanto, contratou outros ex-PLMJ. A advogada estava na casa há 21 anos e era sócia na área de resolução de litígios.

A saída de Filipa Cotta não foi alheia ao regresso, no início de junho, de Joaquim Sherman de Macedo que deixou a CMS - Rui Pena & Arnaut para voltar à PLMJ, depois de uma década fora. Passou a ser um dos coordenadores da área de resolução de litígios – que o escritório reorganizou juntando penal, contencioso e arbitragem –, em conjunto com Rita Samoreno Gomes e Pedro Metello de Nápoles, que juntos lideram uma equipa de cerca de 70 pessoas.

Segundo dados da PLMJ, em outubro de 2018 existiam 58 sócios e, agora, são 55, a que se somará mais um em setembro.

Baixas e reforços de sócios desde o outubro de 2018

SAÍDAS

José Ricardo Gonçalves do escritório da PLMJ do Porto e especialista em direito penal;

Pedro Melo depois de 17 anos de casa, trocou a PLMJ pela Miranda & Associados, onde integra a equipa de coordenação da área de Direito Público e Regulatório do escritório em Lisboa;

Tomás Pessanha, que era sócio desde 2007 do escritório do Porto, com especialização em fusões e aquisições e levou consigo toda a equipa para a Garrigues, na Invicta;

João Magalhães Ramalho pertencia ao departamento de fiscal e era o responsável pelo desenvolvimento das relações com o mercado brasileiro. Hoje, o fiscalista está na Telles;

Nuno Cunha Barnabé deixa a área de fiscal e patrimónios familiares e da swiss desk (dedicada assessoria a clientes privados e empresas do mercado suíço) ao fim de quase 20 anos, para integrar a equipa da Abreu Advogados. Com ele foram quatro advogadas seniores;

Manuel Santos Vítor era um ‘histórico’ na vida da PLMJ onde estava desde 1989 – nove anos depois subiu a sócio – e cuja gestão assegurou, durante vários anos, tendo sido sucedido, em 2015, por Luís Pais Antunes. Foi o sócio responsável pelo desenvolvimento da área internacional da PLMJ e as suas áreas de prática são, sobretudo, fusões e aquisições, energia e recursos naturais. Está na Abreu;

João Medeiros, penalista mediático, que tem estado envolvido em processos amplamente difundidos na comunicação social. É advogado de António Mexia no caso EDP e foi um dos visados no ataque informático à PLMJ que violou a segurança de milhares de emails relacionados, nomeadamente, com a Benfica SAD, cliente do penalista no âmbito do processo e-toupeira. Alegadamente o correio eletrónico do advogado foi roubado pelo criador do Football Leaks Rui Pinto. Está, agora, na VdA;

Maria João Ribeiro Mata deixou a área de direito societário e M&A (fusões e aquisições) para ir para a Miranda & Associados. Estava na PLMJ desde 1998;

Daniel Reis trocou a PLMJ, depois de duas décadas ao serviço do escritório, pela DLA Piper ABBC. Era sócio na área de tecnologia e privacidade e fez carreira nos sectores do software, comunicações eletrónicas, media, comércio eletrónico, propriedade intelectual, direito do consumidor e publicidade;

Filipa Cotta, especialista em contencioso, mudou-se para a VdA;

Tiago Mendonça de Castro deixou de ser coordenador de imobiliário na PLMJ e rumou para a Abreu.

ENTRADAS

Filipe Avides Moreira transita da Cuatrecasas, onde era sócio e diretor da unidade do Porto. Tem experiência em operações de fusões e aquisições, capital de risco e reestruturações e passou a coordenar a área de corporate da PLMJ no Porto. Com ele veio uma equipa de quatro juristas;

Pedro Lomba, da área de Saúde, Ciências da Vida e Farmacêutico, e Raquel Azevedo, especializada em Financeiro e Bancário, passaram a sócios do escritório para o qual já trabalhavam;

Isaque Ramos integrou o departamento de direito fiscal. Deixou a McKinsey International (sucursal de Portugal), onde foi responsável pela gestão fiscal e jurídica de projetos em Portugal e África;

João Tiago Morais Antunes reforçou a área de contencioso e trouxe consigo duas advogadas. O jurista deixou a SLCM – Serra Lopes, Cortes Martins & Associados;

João Marques Mendes passou a fazer parte da área de direito público na PLMJ e largou a equipa da CMS Rui Pena & Arnaut. A sua carreira é focada na área de energia e recursos naturais;

Joaquim Shearman de Macedo regressou à casa onde iniciou a carreira para ser um dos coordenadores da área de contencioso, depois de ter estado ao serviço da CMS Rui Pena & Arnaut.