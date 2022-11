Imobiliário. Proprietários adiam vendas para arrendar

As rendas estão em queda. Em Lisboa, no segundo trimestre deste ano, registou-se uma descida de 6,9% nos preços praticados no arrendamento. Trata-se da maior quebra desde que foi lançado o Índice de Rendas Residenciais (IRR) da Confidencial Imobiliário, cujos resultados divulgados esta semana refletem já a paragem do mercado, na sequência da pandemia. Na capital, é o maior recuo em dez anos.

“Os resultados estão dentro da expectativa”, diz ao Expresso o diretor da Confidencial Imobiliário, Ricardo Guimarães. “A primeira reação do mercado seria sempre através da redução das rendas. Há dois efeitos em simultâneo que contribuem para esta quebra: imóveis que estavam à venda e cujos proprietários preferem agora apostar no mercado de arrendamento, e um efeito da forte quebra do alojamento local (AL), que promoveu também um aumento da oferta disponível”, explicou.

