Caixas solidárias nas lojas do Pingo Doce

A cadeia de lojas Pingo Doce associou-se à iniciativa 'Caixa Solidária', disponibilizando espaços em nove lojas de norte a sul de Portugal para que os cidadãos possam deixar alimentos e outros bens para as pessoas mais necessitadas.



Segundo a cadeia de distribuição do grupo Jerónimo Martins, "a 'Caixa Solidária' é uma iniciativa social que teve início em plena pandemia. O que começou como um simples gesto de ajuda, rapidamente se tornou num movimento à escala nacional. A ideia é simples: quem quiser, pode deixar o seu donativo (bens alimentares ou de higiene pessoal); quem precisar, pode retirar o que necessita".



O projeto foi lançado pelo fotojornalista do Expresso Nuno Botelho no início de Abril em Carcavelos, no concelho de Cascais, e neste momento já conta com mais de 2400 caixas solidárias em todo o país. A câmara de Cascais decidiu entretanto associar-se à iniciativa e já tem instaladas no concelho 50 caixas sendo que nas próximas duas semanas serão instaladas mais 20, perfazendo 70 caixas.

A intenção passa por chegar às 200 caixas em Cascais onde as caixas que já existem são abastecidas por associações de moradores, associações juvenis que estão dentro dos bairros carenciados, tutores de bairro e escuteiros/ guias. Este abastecimento é feito após a recolha de alimentos no centro de logística (que é abastecido por 13 Casas Solidárias, estruturas que se encontram à porta de vários supermercados do concelho de Cascais).

Apoio também a hospitais