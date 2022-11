Aeroespacial. Programa Copernicus rende €10 milhões a portugueses

A Agência Espacial Europeia (ESA) atribuiu a um instituto de investigação e a quatro empresas portuguesas um total de €10 milhões em contratos de desenvolvimento de componentes da renovada constelação de satélites Copernicus, que conta com as primeiras descolagens entre 2025 e 2026. Active Space Technologies, Critical Software, Deimos Engenharia e FHP são as quatro empresas nacionais que garantiram contratos ao abrigo do retorno dos investimentos que Portugal fez no programa Copernicus, o programa de observação da Terra da União Europeia. A representação nacional conta ainda com o Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI), do Porto.

Portugal não pode ombrear com as lideranças dos consórcios, que foram atribuídas à Thales, Airbus e OHB, mas conseguiu registar um rácio favorável entre investimento e retorno: as empresas nacionais garantiram em retorno o dobro dos €5 milhões investidos pelo Estado português no Copernicus. Quando comparados com os €2,5 mil milhões exigidos para a construção da nova ‘frota’ de 12 satélites europeus, estes €10 milhões mais parecem uma estrela no meio de uma galáxia, mas junto das autoridades nacionais o valor é encarado com entusiasmo. “Não foi só nas áreas em que já são boas que as empresas ganharam contratos. Houve também uma evolução para onde a indústria portuguesa quer passar a estar; é importante ir além da venda de equipamentos”, explica Chiara Manfletti, presidente da ESA, lembrando que a renovação da constelação Copernicus também abre caminho a novos serviços e oportunidades de negócio por parte de empresas e entidades públicas que pretendam explorar os dados captados pelos satélites Sentinel.