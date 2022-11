Preços das casas aumentaram 5% no primeiro semestre

Os preços da habitação em Portugal continuaram a aumentar. Apesar da pandemia, de acordo com o relatório imobiliário da Casafari, nos primeiros seis meses de 2020 os preços de venda aumentaram 5% nas casas e 1,12% nos apartamentos. Belém, em Lisboa, foi a freguesia que registou a maior subida (6,94%), seguida pelas freguesias do Beato (5,87%) e Parque das Nações (5,30%).

O distrito de Lisboa continua a ser o mais caro, com o metro quadrado (m2) a atingir os €3.549. A capital registou uma subida no preço médio de venda na ordem dos 1,25%. Na lista dos distritos mais caros para comprar seguem-se Faro (2.270€/ m2) e Porto (2.143/m2). Guarda (€658/m2), Portalegre (€743/m2) e Santarém (€762/m2) mantêm-se como as zonas com valores mais acessíveis.

A norte, o concelho do Porto (€259,423), Matosinhos (€238,545) e Vila Nova de Gaia (197,842€)) destacam-se por serem os concelhos com o preço médio de venda mais caro. O concelho de Santo Tirso (6,08%), Amarante (5,91%) e Póvoa de Varzim (5,19%) são os que apresentam o maior crescimento, enquanto Braga registou a maior variação positiva (3,87%). Évora foi dos poucos distritos a registar uma variação negativa: -2,17%.

Arrendamento desce

O estudo, que parte de uma das maiores bases da dados do mercado imobiliário, incide também sobre os preços do arrendamento, que registaram uma descida nos mercados mais competitivos. “Desde o início do ano, o Porto (-11,10%) verificou a maior variação e Lisboa (-8,18%) a segunda maior. Em Faro (-0,55%) verificou-se uma variação menos significativa, inferior a 1%”, refere a nota da Casafari.

Nils Henning, fundador da marca, afirma que “o mercado imobiliário português tem sido imune à pandemia” nos preços médios de venda, “ao contrário do mercado de arrendamento, cujo preço tem sido bastante afetado pelas alterações estruturais do mercado de arrendamento de curto prazo, bem como pelo impacto noutras áreas económicas do Covid-19”. “Os dados registados já nos estão a indicar alguns sinais de retoma e o mercado imobiliário português deverá recuperar gradualmente ao longo deste ano”, afirmou o empresário.

Ainda sobre o arrendamento, a maior variação positiva ocorreu em Bragança (15,34%) e a negativa ocorreu em Madeira (-21,42%). “De destacar que, no arrendamento, o distrito mais caro, continua a ser Lisboa - €15€/m2 - , seguido por Porto - €10/m2 - e Faro, com €8/m2”, conclui o estudo.