PSI20 cai 1% com grupo EDP a liderar descidas

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em baixa, alinhada com as principais praças europeias, com o índice PSI20 a cair 1,02% para 4.492,30 pontos, pressionado pelo grupo EDP, que liderou as perdas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 desceram, duas subiram e três permaneceram inalteradas.

A EDP Renováveis caiu 3,44% para 14,04 euros e a EDP baixou 2,13% para 4,45 euros.

Nas subidas, a NOS liderou pela segunda sessão consecutiva e avançou 1,66% para 4,04 euros e a Sonae SGPS ganhou 0,48% para 0,63 euros.

As principais bolsas europeias registaram descidas mais acentuadas. Frankfurt caiu 2,02%, Milão 1,85%, Paris 1,54%, Londres 1,41% e Madrid 1,22%.