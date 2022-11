Há 29 concelhos onde o desemprego subiu mais de 50%

E um cenário de incerteza aquele que pinta o mapa nacional desde que a pandemia da covid-19 tomou conta da economia. Nos quatro meses que separam fevereiro — o último mês pré-covid— e junho deste ano o número de desempregados inscritos nos centros de emprego aumentou 29%. São mais 91.103 desempregados registados do que há quatro meses. E se é verdade que o lay-off simplificado terá tido um efeito travão na escalada destes números, a ‘bazuca’ criada pelo Governo para segurar postos de trabalho não conseguiu impedir que o desemprego aumentasse em 86% dos concelhos do país. Em dois deles, Cadaval e Ponte de Lima, o número de desempregados mais do que duplicou nos últimos quatro meses. O Expresso analisou os dados do desemprego registado por concelho, divulgados mensalmente pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), para medir o impacto da crise no mercado de trabalho.

Nos 279 concelhos do continente com dados do IEFP, seis viram os seus níveis de desemprego aumentar mais de 80% entre fevereiro e junho. Na radiografia que os dados permitem fazer é possível perceber que em cerca de metade (55%) dos concelhos do país os impactos económicos da pandemia se traduziram num aumento do desemprego registado em até 30%. Em 20,5% do território do continente o desemprego agravou-se entre os 30% e os 50% e cerca de 9,7% dos concelhos registaram quebras acima disso.