Uma em cada cinco peças de roupa com algodão envolve trabalho forçado na sua produção, diz um alerta internacional

Uma em cada cinco peças de roupa com algodão no mercado internacional foi produzida com o envolvimento de trabalho forçado. A estimativa é feita pela Coligação para Acabar com o Trabalho Forçado na Região Uighur, um grupo de sindicatos e grupos da sociedade civil que lutam contra abusos nessa zona da China.

Os relatos sobre campos de concentração para a população Uighur em Xinjiang, acompanhados de notícias sobre maus-tratos diversos, incluindo a esterilização forçada de mulheres com o objetivo de reduzir a população Uighur, têm recentemente indignado o mundo.

A coligação, que reúne mais de 180 organizações, entre elas o Norwegian Uyghur Committee, o World Uyghur Congress e a Anti-Slavery International, publicou esta quinta-feira um apelo às marcas de roupa e aos retalhistas para que deixem que utilizar algodão e produtos de algodão provenientes de Xinjiang. Segundo o site enduyghurforcedlabour.org, 20 por cento do algodão no mundo e 84 por cento da produção chinesa provêm de Xinjiang.

Desde o algodão e o fio de algodão até às roupas acabadas, o trabalho forçado contamina todo esse comércio, diz a coligação. A situação atinge não só a China como outros países asiáticos que produzem roupa para marcas internacionais - entre eles o Bangladesh e o Vietname - e que aliás têm sofrido prejuízos enormes com o cancelamento de encomendas devido à pandemia, que levou ao encerramento de milhares de retalhistas e impediu o escoamento de mercadoria.

Algumas das marcas citadas expressamente no press-release da coligação são a Adidas, a Calvin Klein, a C&A, a Gap, a H&M, a Ikea, a Lacoste, a Nike, a Skechers, a Tommy Hilfiger e a Zara. Várias delas vieram negar o envolvimento de trabalho forçado nas suas cadeias de produção. O texto apela a que deixem a utilizar produtos téxteis e matéria-prima de Xinjiang, rompendo laços com empresas chinesas participantes no processo que alegadamente usam trabalho forçado (também elas referidas pelos seus nomes).

Essas restrições, acrescenta o texto, devem-se estender a fornecedores localizados fora de Xinjiang que usam trabalhadores Uighur para lá deslocados à força, mas não a outros fornecedores na China. Ou seja, a medida não pretende ser contra um país inteiro, mas contra a exploração de uma população oriunda de uma zona concreta do país. "Praticamente toda a indústria do vestuário está manchada pelo trabalho forçado muçulmano Uighur e Turkic", conclui o apelo.