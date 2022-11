Microsoft. O segredo de Satya Nadella para transformar um euro em dez

Satya Nadella descreve o circuito de um novo negócio sem nunca sair da Microsoft e do ecrã de videoconferência com que discursou perante milhares de parceiros e clientes (entre os quais centenas de portugueses) durante o evento Inspire. O relato do CEO da Microsoft descola com a publicação de uma lista de itens no Share Point, o desenho de um fluxo de trabalho na Power Automate, e o desenvolvimento da aplicação na Power App, seguindo-se afinações e críticas de todos os membros da equipa por videoconferência, através da Teams. As alterações mais complexas são remetidas para o Visual Studio e as funcionalidades de inteligência artificial são asseguradas pela Azure Cognitive Services. A programação pode então evoluir no GitHub, sem perder de vista a possibilidade de usar o Codespaces, a Azure Synapse, e o Power BI ou o Dynamics 365 para apurar resultados.

