Jeff Bezos ganhou num só dia 30 vezes mais do que a fortuna da Rainha de Inglaterra

Foi um recorde nunca antes visto, o que fez subir a fortuna de Jeff Bezos esta segunda-feira em mais de €11 mil milhões (13 mil milhões de dólares). Como destaca o jornal "The Guardian", o fundador da Amazon ganhou num só dia 30 vezes mais do que a fortuna da Rainha de Inglaterra (avaliada em €384 milhões) e ficou com a sua própria fortuna fixada em cerca de €163 mil milhões, o suficiente para comprar os quatro maiores bancos do Reino Unido.

A fortuna de Bezos tem vindo a disparar desde os confinamentos decididos por causa da pandemia de covid-19, em que centenas de milhares de pessoas em todo o mundo se viraram para a realização de encomendas junto da Amazon.

Ações dispararam 70% desde o início do ano

Enquanto "muitos negócios foram duramente atingidos pela pandemia e o que se afigura ser a pior crise económica desde a Grande Depressão em 1930, as ações da Amazon subiram 70% desde o início do ano", lembra o "The Guardian". Só na segunda-feira, 20 de julho, treparam 8% para um valor recorde de 3,197 dólares.

Para a Oxfam, organismo internacional sem fins lucrativos de combate à pobreza, é "verdadeiramente chocante" que Jeff Bezos esteja a beneficiar tanto com a crise da covid-19, que está a levar milhões de pessoas em todo o mundo a recorrer a bancos alimentares e a pedir ajuda aos seus governos. "É difícil associar esta figura obscena com a realidade que todos nós estamos a viver", destaca Rebecca Gowland, responsável da Oxfam, citada pelo jornal britânico.

"Num momento que que as dificuldades são o mais comum, a fome está a aumentar e meio bilião de pessoas estão a ser atiradas para a extrema pobreza, é verdadeiramente chocante que alguém que já era extremamente rico tenha ganho este ano mais 74 mil milhões de dólares", frisa ainda Rebecca Gowland.

Para a responsável da Oxfam, esta é a prova de que as políticas económicas globais não estão a servir o propósito que deviam e "permitem aos super-ricos acumular ainda mais dinheiro às custas do resto de todos nós, quando este dinheiro é desesperadamente necessário para apoios sanitários e sociais".

Bezos é agora mais rico do que Bill Gates em €61 mil milhões

Jeff Bezos ainda detém 11% da Amazon, companhia que fundou em 1994 na sua garagem, sendo ainda proprietário do jornal "Washington Post" e da companhia de viagens espaciais Blue Origin. A sua fortuna individual, avaliada pela Bloomberg em 189 mil milhões de dólares, ultrapassa a de companhias como a McDonald’s, Nike ou Exxon Mobil, como constata o "The Guardian", realçando ainda que o milionário tem dinheiro suficiente para comprar os quatro maiores bancos britânicos, HSBC, Barclays, RBS e Lloyds.

Pela sua subida galopante no mercado de capitais em tempos de covid-19, a Amazon é vista como "candidata à oitava maravilha do mundo", na perspetiva de John Teahan, gestor de carteiras do fundo de investimento RWC Partners Equity Income, contactado pelo jornal britânico.

Jeff Bezos é agora €61 mil milhões mais rico do que o empreendedor que vem a seguir na lista dos maiores milionários do mundo: Bill Gates, fundador da Microsoft, refere o "Guardian".

Bill Gates e a sua mulher Melinda deram mais de 50 milhões de dólares para causas humanitárias e o fundador da Microsoft assume-se empenhado em gastar muito mais em vacinas e outras medidas para combater a pandemia do novo coronavírus.

Também Jeff Bezos doou 100 milhões de dólares a um banco alimentar norte-americaco para ajudar as pessoas que ficaram mais carenciadas com a pandemia. E a Amazon criou um fundo de 25 milhões de dólares, o 'Amazon Relief Fund', para ajudar trabalhadores sazonais que ficaram destituídos de rendimento. Mas, frisa o "The Guardian", não faltam vozes críticas a apontar que estes donativos não representam mais do que 0,05% da fortuna de Bezos.