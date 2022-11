Ex-CEO da Wirecard volta a ser preso, com mais dois ex-gestores

O folhetim da Wirecard, um dos maiores escândalos financeiros de que há memória na Alemanha, teve esta quarta-feira um novo episódio: a justiça alemã voltou a prender o antigo patrão da empresa, Markus Braun, e outros dois antigos diretores da empresa. Um juiz de Munique revogou a fiança de 5 milhões de euros aplicada a Braun quando foi preso pela primeira vez, pouco depois de se saber que 1,9 mil milhões de euros afinal poderiam não constar das contas da Wirecard. Além de Braun, foram detidos Burkhard Ley e Stephan von Erffa, os antigos diretores financeiro e de contabilidade, respetivamente.

O motivo das detenções prende-se com a descoberta de novos elementos pelo tribunal que demonstram “que as acusações contra os executivos são consideravelmente mais extensas”, explicou um porta-voz da justiça alemã, citado pelas agências internacionais. O Ministério Público suspeita que a fraude tenha começado em 2015, quando Markus Braun e os outros gestores da fintech alemã concordaram em inflacionar os ativos da Wirecard para atrair investidores. Para a acusação, os três detidos terão inflacionado as contas em 3,2 mil milhões de euros para tornar a empresa mais atrativa para os investidores, clientes e financiadores. “Na realidade, os suspeitos sabiam pelo menos desde o final de 2015 que o grupo estava a perder dinheiro”, consideram os procuradores alemães.

O "Financial Times" salienta que as novas detenções surgem no momento em que o Governo alemão revelou que um antigo membro da chancelaria fez pessoalmente lóbi a favor da Wirecard, uma situação que poderá embaraçar o executivo de Angela Merkel.

O escândalo eclodiu a 25 de junho quando a Wirecar anunciou estar insolvente depois de se ter recusado por quatro vezes a apresentar as suas contas aos reguladores. Em causa está uma manipulação das contas avaliada em 1,9 mil milhões de euros.

Marsalek continua a monte, talvez escondido na Rússia

Jan Marsalek, o jovem diretor de operações austríaco, que era responsável pelo negócio da Wirecard nas Filipinas – onde surgiu o “buraco” de 1,9 mil milhões de euros – continua a monte. Sabe-se que Marsalek viajou para as Filipinas a 16 de junho, pouco depois de ter sido despedido da Wirecard, onde terá desaparecido sem deixar rasto. O suspeito de ligações a vários serviço secretos e até de atividades terroristas poderá estar agora escondido na Rússia e não nas Filipinas ou na Bielorússia, como antes tinha sido anunciado. A informação foi avançada esta quarta-feira pelo Business Insider que cita fontes dos serviço secretos.

“Parece que Marsalek tem laços estreitos com funcionários do Governo russo e até ao crime organizado que antes não eram óbvios, mas que ficaram mais claros à medida que suas viagens anteriores são investigadas", disse uma fonte dos serviço secretos italianos ao site noticioso norte-americano.

A notícia avança que as autoridades russas não estão a cooperar com a Europol para executar o mandato de captura internacional que recai sobre Marsalek. O à vontade com que o ex-diretor de operações se move nos círculos do poder em Moscovo poderá não ser alheio ao facto de Marsalek ter entrado na Rússia mais de 60 vezes nos últimos dez anos, com seis passaportes austríacos e três diplomáticos, emitidos por um país desconhecido, acrescentaram as mesmas fonte ao Business Insider.