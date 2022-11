Cruz Vermelha Portuguesa aprova venda do hospital

O processo de venda da gestão do Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) arrasta-se desde o verão passado, mas está praticamente fechado. O passo final acaba de ser dado com a aprovação da transação pela Assembleia Geral (AG) da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), presidida por Francisco George, antigo diretor-geral da Saúde. E a assinatura do acordo deverá ser celebrada muito em breve, apurou o Expresso.

A AG decorreu “com quórum e em ambiente tranquilo e participado”, soube o Expresso e Francisco George foi mandatado para assinar a venda das ações detidas pela CVP na Sociedade de Gestão Hospitalar e, também, para acordar um contrato de arrendamento à SCML, que ainda terá de ser afinado entre CVP e a Santa Casa. No total houve cem votos a favor, quatro abstenções e ninguém se declarou contra.

Na proposta sujeita à consideração da AG, a que o Expresso teve acesso, é reiterada a situação financeira difícil da Sociedade de Gestão Hospitalar do Hospital da Cruz Vermelha, que é apelidada de “insustentável”. E é reconhecido que “a exigência, imediata, de reforço de capitais próprios da Sociedade” não está ao alcance da CVP.

Por isso, tendo em conta, a proposta de compra apresentada pela SCML, a CVP decidiu, “perante a iminência, comprovada, de insolvência daquela Sociedade”, aceitar fazer o negócio.

A transação implica a recapitalização entre 12,5 e 16 milhões de euros da empresa gestora do hospital e fica autorizada a venda das ações detidas pela Cruz Vermelha Portuguesa “nas mesmas condições de valor acordadas com a Parpública”. Não foi possível ao Expresso apurar qual o valor da venda, mas tendo em conta o elevado passivo da sociedade em causa, de mais de 43 milhões de euros no final de 2019, tudo indica que o montante deverá ser simbólico. Do lado da Parpública, fonte oficial apenas menciona que "o processo está em curso seguindo os seus trâmites legais". E a SCML refere, mais uma vez, que "sobre o tema em questão, a Santa Casa não tem, neste momento, qualquer comentário a fazer".

O hospital é gerido através de uma sociedade anónima de direito privado, em que 54,97% do capital é da CVP, 45% são da Parpública e as (ínfimas) restantes ações estão nas mãos de privados (médicos).

A votação desta quinta-feira também aprovou o pagamento à CVP de uma renda mensal fixa de 45 mil euros pela utilização do edifício do hospital (que juntamente com o terreno permanece nas suas mãos). Mas este aspeto ainda estará sujeito a negociação com a SCML.

Além disso, a recapitalização do hospital deve ser imediata e também está estabelecido que se manterá a designação de Hospital da Cruz Vermelha. Além disso, permanecem as atuais condições de acesso a prestações hospitalares aos membros da CVP e aos beneficiários do Cartão CVP.

Outra condição que ficou definida foi a preferência, em condições de igualdade com as escolas da SCML, “aos estudantes e técnicos formados pelas escolas da CVP, no que se refere a estágios no Hospital da Cruz Vermelha”.