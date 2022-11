Covid-19. França lança plano de 6,4 mil milhões de euros para apoiar jovens

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, apresentou esta quinta-feira um plano para ajudar os jovens, “os que mais sofrem” em tempos de crise, que prevê ajudas à contratação no valor de 6,4 mil milhões de euros.

“Um jovem, uma solução” é o nome dado ao programa que prevê incentivos de 4 mil euros às empresas que contratem jovens com menos de 25 anos entre agosto de 2020 e janeiro do próximo ano. Com este apoio, o Executivo francês espera criar 450 mil novos contratos.

O plano prevê também criar 230 mil contratos de aprendizagem e 100 mil com vista à profissionalização. As áreas privilegiadas são a tecnologia digital, saúde, transição energética, indústria e agricultura.

“Vamos adotar meios sem precedentes, porque sabemos que, em tempos de crise, são os jovens que mais sofrem” , disse esta quinta-feira Jean Castex, citado pela Reuters durante uma visita a uma fábrica em Besançon, onde se dá formação a jovens.

O programa surge na altura em que 700 mil a 800 mil jovens se prepararam para entrar no mercado de trabalho num contexto económico agravado pela pandemia de Covid-19.

Os estudantes também beneficiam do programa “Um jovem, uma solução” com ajudas extraordinárias de 5 mil euros ao recrutamento de estudantes menores de 18 anos – aprendizagem ou formação – ou de 8 mil euros para jovens maiores de 18 anos a quem a empresa assegure parte da formação.