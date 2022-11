Portugal emite 1.250 milhões de dívida pública com juros mais baixos

O IGCP, responsável pela gestão da dívida pública portuguesa, fez esta quarta-feira duas colocações de dívida no mercado, a seis e a dez anos, num valor global de 1.250 milhões de euros, tendo conseguido taxas mais baixas do que em anteriores emissões com a mesma maturidade.

A entidade presidida por Cristina Casalinho emitiu 820 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) que vencem em 2030, com uma taxa de 0,352%, que fica abaixo dos 0,595% do leilão realizado em junho (e também abaixo de todos os leilões de dívida a 10 anos realizados desde o início do ano).

Também foram emitidos 430 milhões em OT a seis anos, que vencem em 2026, com uma taxa negativa, de -0,108%, que compara com a taxa de 0,137% suportada nos títulos a seis anos emitidos em junho.

A procura pela dívida pública aumentou face ao leilão de junho. Segundo a Reuters, nos títulos a 10 anos a procura correspondeu a 1,97 vezes a oferta (em junho tinha sido de 1,5 vezes a oferta).