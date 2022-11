Deputados ‘corrigem’ IRS dos pensionistas que receberam reformas em atraso

Foram aprovadas na especialidade as propostas do PS e do CDS-PP relativas à regularização do IRS a reformados que receberam as pensões com atraso. A situação, a que os pensionistas são alheios, arrasta-se há largos anos e motivou várias queixas junto da Provedoria de Justiça por parte de contribuintes que tiveram de pagar IRS em excesso sem terem culpa.

Agora, em sede de Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, os partidos políticos corrigiram o problema, sendo que a votação final desta alteração no IRS será feita amanhã, quinta-feira.

A proposta do PS, aprovada sem votos contra e com a abstenção do CDS-PP, vinca a necessidade de clarificar a abrangência do artigo 74.º do Código do IRS, de forma “a salvaguardar que, no caso de existirem atrasos nos pagamentos ou processamentos das pensões, a opção já hoje existente de apresentação de declarações de retificação para os sujeitos passivos possa aplicar-se a situações de pagamentos de rendimentos da categoria H [pensionistas] em anos anteriores a 2019”.

Por sua vez, do lado do CDS-PP as alterações aprovadas clarificam o âmbito de aplicação retroativa do regime legal que já está em vigor, mas que a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem interpretado como não podendo ser aplicada a situações ocorridas no passado. Assim, de acordo com a redação hoje aprovada, fica esclarecido que o disposto na lei se aplica “retroativamente a declarações de rendimentos referentes a anos anteriores, até um limite de quatro anos”.

Além disso, os centristas definiram um prazo de 60 dias para a AT, após articulação com o Instituto de Segurança Social, comunicar “por escrito a todos os pensionistas que tenham recebido pensões em atraso antes de outubro de 2019 que podem alterar as declarações de rendimentos referentes a anos anteriores”.

A primeira recomendação do Provedor de Justiça para que o Governo fizesse a correção desta “injustiça fiscal” remonta a 2008, e seguiram-se outras diligências, sem sucesso, até setembro de 2019. Mas mesmo assim, a alteração legislativa introduzida na época, não encerrou de vez o assunto já segundo o entendimento dos serviços da AT estão acauteladas apenas as situações posteriores a 2019, ou seja, a partir desse ano não há mais injustiças, mas está impedido o recálculo do imposto pago em excesso em casos anteriores, numa realidade que afeta, sobretudo, os reformados com menores rendimentos.