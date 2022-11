BP compra créditos de carbono para cobrir emissões dos combustíveis que vende em Portugal

A petrolífera BP decidiu avançar com a compra de créditos de carbono para compensar todas as emissões associadas ao volume de combustíveis que vende em Portugal, anunciou a empresa.

A estratégia da empresa assenta em a partir de agora ter todas as suas vendas de produtos petrolíferos em Portugal cobertas por créditos de carbono. Em causa está a compensação de mais de 2 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano.

Para o efeito, a BP assegurou já a compra de créditos de carbono relativos a esse volume de emissões, associados a novos projetos que contribuem para reduzir as emissões, com destaque para um projeto no México e um outro projeto de reflorestação na Zâmbia.

O presidente executivo da BP Portugal, Pedro Oliveira, afirmou, num encontro com a imprensa, que esta iniciativa "é um exercício de pragmatismo e realismo em relação à questão da redução de emissões".

Esta iniciativa será assinalada com uma campanha publicitária em que a empresa desafiará os consumidores a adotar soluções de mobilidade mais sustentáveis, ao mesmo tempo que garante que todos aqueles que não possam prescindir do uso do automóvel terão a garantia de que as emissões associadas ao seu consumo de combustível estão cobertas por créditos de carbono adquiridos pela BP Portugal.

"Reduzir emissões é relativamente fácil, mas fazê-lo sem diminuir a nossa qualidade de vida é mais difícil", notou o gestor, acrescentando que "ser bem sucedido neste projeto é conseguir que os outros agentes do mercado façam o mesmo", ou seja, que as petrolíferas concorrentes também passem a cobrir as emissões dos combustíveis que vendem em Portugal com créditos de carbono.

A BP assegura ainda ter adquirido créditos suficientes para compensar o consumo nacional de combustíveis de um dia (27 mil toneladas), cobrindo, esta quarta-feira, não só as emissões dos seus clientes mas também as dos automobilistas que abasteçam noutras gasolineiras.

Pedro Oliveira não revelou qual o investimento feito pela BP Portugal nesta iniciativa, notando, contudo, que a petrolífera tem, pela sua dimensão, condições para adquirir elevados volumes de créditos de carbono a preços competitivos.

Segundo a BP, nos últimos 14 anos a empresa ajudou clientes a compensar 6 milhões de toneladas de emissões de CO2, angariando mais de 24 milhões de euros para projetos de redução de carbono em vários pontos do mundo.

Considerando um valor de 4 euros por tonelada de CO2, a atual iniciativa da BP Portugal terá custado em torno de 8 milhões de euros. No entanto, considerando a atual cotação internacional das licenças de carbono (25 euros por tonelada), as emissões de 2 milhões de toneladas de CO2 associadas aos combustíveis que a BP vende anualmente em Portugal custariam 50 milhões de euros.

Pedro Oliveira assegurou que o custo deste projeto é suportado pela margem da BP Portugal, e não será repercutido nos preços de venda ao público dos combustíveis.

Atualmente a BP tem 500 postos em Portugal, além de 14 pontos de carregamento para veículos elétricos, que chegarão a 30 pontos de carregamento no final do ano.

Questionado sobre o porquê de a BP ter adquirido créditos de carbono para financiar projetos internacionais e não em Portugal, Pedro Oliveira respondeu que ainda não surgiu nenhum projeto que se enquadre nos critérios do programa BP Target Neutral, que implica que sejam projetos novos (e não financiados já por outras iniciativas), que respondam aos objetivos de desenvolvimento do milénio das Nações Unidas, que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das populações e que não tenham fins lucrativos.

"Queremos muito fazer um projeto em Portugal", assegurou Pedro Oliveira, que indicou também que o programa de compensação de emissões continuará nos próximos anos, pelo que implicará investimentos adicionais em novos projetos que cubram os 2 milhões de toneladas de CO2 que todos os anos são emitidas pelos veículos que usam os combustíveis da BP em Portugal.

BP projeta vendas em queda até final do ano

O presidente executivo da BP Portugal disse também, no encontro com a imprensa para apresentar esta iniciativa, que as vendas de combustíveis estão ainda a cair face ao ano passado, em resultado da pandemia.

A empresa orçamentou o corrente ano com quedas na venda de combustíveis até final do ano, embora no final de 2020 o desvio face ao período homólogo de 2019 seja já residual. "Estamos a assumir perdas até ao final do ano, em comparação com o ano passado. Não estamos a assumir nenhum mês melhor que no ano passado", informou Pedro Oliveira.

Apesar desta queda provocada pela pandemia, a BP Portugal deverá fechar 2020 com resultado líquido positivo. "No final do ano apresentaremos resultados positivos se o perfil de recuperação for aquele que acreditamos que vai ser. E até agora a recuperação está até a ser ligeiramente melhor do que antecipámos", explicou o gestor da BP.