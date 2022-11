The Flaming Bull: uma pequena empresa portuguesa que ganhou asas e enfureceu a gigante Red Bull

Será uma tourada. De um lado um pequeno touro flamejante. Do outro um gigante touro vermelho. A multinacional austríaca Red Bull está a tentar impedir que uma pequena empresa portuguesa criada em agosto do ano passado possa operar com a marca The Flaming Bull.

