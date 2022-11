EDP Renováveis e Engie anunciam empresa para desenvolver energia eólica ao som do vento no mar alto

A EDP Renováveis e a Engie, multinacional francesa de energia, acabam de anunciar o nome e marca da nova empresa que criaram para gerir e desenvolver os projetos no mercado eólico offshore, referem em comunicado esta terça-feira.

A nova empresa, a Ocean Winds (OW) "vai tornar-se num dos cinco principais operadores mundiais neste sector, ao combinar a capacidade industrial e de desenvolvimento das duas empresas"

A OW é detida em partes iguais pela EDP Renováveis e a Engie e resulta de uma joint venture anunciada em 2019. A empresa terá sede em Madrid e segundo o comunicado "é a primeira marca a ser criada com recurso ao som do vento em mar alto".

A Ocean Winds "será o instrumento de investimento exclusivo para captar as oportunidades de energia eólica offshore a nível mundial", lê-se no comunicado da EDP. O qual explica que quando os parceiros de negócio "procuraram um nome para a nova empresa, convocaram um grupo de cientistas para ajudar a identificar o som do vento no alfabeto romano", e estes "desenvolveram um algoritmo e equipamentos específicos para transcrever para as letras o som do vento gravado offshore durante 48 horas". O resultado está à vista: "as duas letras que surgiam com mais frequências era o «O» e o «W», dando assim origem ao nome “Ocean Winds”.

No site da EDP, o presidente executivo da OW, Spyros Martins, afirma que a empresa "foi constituída com o intuito de combinar numa única marca a experiência e o conhecimento de duas empresas que têm um histórico de sucesso na geração de energias renováveis, de forma a assumir uma posição de destaque no sector eólico marítimo".