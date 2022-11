CP “perdeu 150 milhões de euros por causa da covid-19”, assume presidente da empresa

“Podemos dizer que a CP perdeu 150 milhões de euros por causa da covid-19, número que está a ser revisto em alta à medida que nos damos conta do impacto da recessão económica”, assume Nuno Freitas, presidente da CP, em entrevista ao “Público” esta terça-feira.

Nos últimos meses, a CP teve uma quebra na procura na ordem dos 95%. “Mantivemos a oferta, em média, nos 75%, com alguns serviços próximos dos 100%”, explica o presidente da CP. “A quebra média da procura ainda está na casa dos 50%, sendo que nos Alfas é de 80% e nos Intercidades de 75%. E são estes os serviços que proporcionam mais de 40% das receitas da CP.”

Até ao momento, a transportadora recebeu apenas um milhão de euros do Estado para suportar os acréscimos de custos nas limpezas, desinfeções. Nuno Freitas admite esperar mais compensações, para fazer face aos impactos da pandemia.

“A única coisa que sei é que a CP continuou sempre a prestar serviço, mesmo com quebras de procura brutais. Era preciso transportar as pessoas que iam trabalhar: enfermeiros, médicos, polícias, bombeiros, empregados de limpeza e da logística... Eu espero que compensem a CP por isto”, diz.

Duas tutelas, muita burocracia

Nuno Freitas chegou à liderança da CP há um ano e assinala “muitas dificuldades na gestão”, devido à empresa estar no “perímetro orçamental do Estado”.

“Incomoda-me que a CP não possa trabalhar como uma empresa normal, ou seja, com um plano de atividades e um orçamento discutidos e aprovados pelo acionista Estado, com o conselho de administração a implementá-los e no fim a prestar contas”, afirma.

Segundo o presidente da CP, “é tudo muito difícil, a parte burocrática e administrativa envolve sempre duas tutelas, perde-se imenso tempo e isso é muito desgastante. Eu sou um concretizador e sinto alguma frustração em que as coisas não avancem como gostaria, para bem da empresa e dos seus clientes”.

Renovação de frota e supressões

Desde dezembro, a CP já recuperou seis locomotivas elétricas e quatro a diesel, cinco carruagens Schindler, quatro Sorefame, três automotoras elétricas (de um total de oito) para a linha de Sintra, uma carruagem VIP (que vamos comercializar alugando-a para grupos.

“Na maioria dos serviços, praticamente já não temos supressões devido a falta de material. Nos urbanos de Sintra ainda temos algumas, mas acabamos de recuperar três UQE [Unidades Quádruplas Elétricas] que vão atenuar o problema. E até ao fim do ano ainda conto recuperar mais três unidades para reforçar Sintra e Azambuja”, disse.

Em 2019, a CP vendeu 280 milhões de euros, mais 5% que no ano anterior. O EBITDA foi de 48 milhões e o resultado líquido foi dos mais baixos de sempre: -51 milhões.