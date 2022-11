Banco de Portugal alerta que redução de caixas multibanco em 24 freguesias pode ser crítica

O Banco de Portugal acaba de publicar um estudo sobre a cobertura das redes de caixas automáticas (ATM) e de balcões de bancos no que toca à distribuição de dinheiro à população. E, embora o estudo revele que em Portugal 78% da população tem um ATM (caixa multibanco) ou uma agência bancária a menos de um quilómetro da freguesia onde reside e 98% a menos de 5 quilómetros existem situações que devem ser acauteladas.

No estudo, divulgado esta terça-feira, o Banco de Portugal "identifica 24 freguesias, pertencentes a oito municípios, nas quais uma eventual contração destas redes poderá revelar-se mais crítica". E elenca o número das mesmas em alguns dos municípios: tratam-se de freguesias nos municípios de Chaves (1), Vinhais (8), Miranda do Douro (1), Mogadouro (7), Idanha-a-Nova (1), Ourique (1), Mértola (4) e Alcoutim (1).

Em todas as referidas freguesias dos citados municípios "os pontos de acesso a numerário (levantamento de dinheiro) mais próximo "encontram-se atualmente a mais de 15 quilómetros".

Em média, diz o estudo, "uma freguesia sem caixa automático ou balcão dista três quilómetros do caixa automático ou balcão mais próximo", porém existem locais cuja "distância máxima identificada entre uma freguesia e o ponto de acesso a numerário mais próximo é de 17 quilómetros, em linha reta". É neste contexto que o supervisor bancário adverte para o facto de "ser necessário estruturar, desde já, uma resposta que permita salvaguardar o acesso da população a notas e moedas, dado que o numerário continua a ser o instrumento de pagamento mais usado em Portugal", apesar de durante a pandemia se tenha registado uma forte quebra nos levantamentos em ATM.

Refere ainda que sobretudo as caixas automáticas continuam a ser "o único instrumento de pagamento utilizado por segmentos mais vulneráveis da população", apesar da quebra acentuada durante o período de pandemia registada nos levantamentos, a "circulação de notas em Portugal aumentou, o que constitui um indício relevante da importância do numerário como reserva de valor".

O Banco de Portugal recorda ainda que o número de agências bancárias e o número de ATM em Portugal (que servem para fazer levantamentos, mas também pagamentos sem quaisquer custos para os clientes bancários) sofreram uma diminuição de 40% e 20%, respetivamente na última década. Apesar da distância de 17 quilómetros para que os clientes possam utilizar estes meios e continuando estes "a proporcionar uma ampla cobertura do território nacional em termos de distribuição de numerário", "admite-se, porém, que a redução do número de caixas automáticos e balcões possa vir, em breve, a colocar dificuldades no acesso a numerário, especialmente críticas em regiões mais periféricas e para a população mais vulnerável".

Ou seja, os novos hábitos decorrentes da pandemia, durante a qual o recurso a ATM e aos balcões dos bancos foi menor, podem fazer com que haja nova redução de ATM e balcões, por via de uma aceleração de meios de pagamento mais digitalizados, o que coloca em causa o acesso ao levantamento de dinheiro por parte das populações mais vulneráveis. E, é precisamente para acautelar estas populações que o Banco de Portugal adverte para que se desenvolvam estratégias alternativas, recomendando "a realização de iniciativas de literacia financeira para promover o acesso a outros meios de pagamento e a canais bancários alternativos". Frisa contudo que, o Banco de Portugal, "mantendo a posição de neutralidade perante os diferentes instrumentos de pagamento, ponderará a utilização de ferramentas para mitigar os previsíveis efeitos decorrentes da existência de pontos de estrangulamento na rede de distribuição de numerário".