Wirecard: um escândalo financeiro digno de Hollywood

Os contornos do escândalo da Wirecard tornam-no numa das maiores fraudes financeiras alemãs, candidata a um filme de Hollywood, O argumento poderá rivalizar com Inside Job (sobre a crise de 2008), Rogue Trader (a falência do Barings Bank) ou Wizzard of Lies (com Robert de Niro a desempenhar o papel do especulador Bernard Madoff), entre outros títulos.

Sucesso sem precedentes — a Wirecard chegou a valer mais do que o Deutsche Bank —, opacidade nos procedimentos, impunidade e até ligações à espionagem são alguns dos ingredientes. Um dos principais papéis caberá sem dúvida a Jan Marsalek, o jovem diretor de Operações austríaco que continua a monte e suspeito de ligações a vários serviços secretos e mesmo de atividades terroristas.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.