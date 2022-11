TAP. O legado de Neeleman nos cargos-chave da companhia

Há na gestão da TAP ao nível dos quadros de topo e diretivos um antes e um depois da privatização. Ou seja, há as equipas que estavam na companhia antes da privatização, em 2015, e as que chegaram depois de David Neeleman e Humberto Pedrosa se tornarem donos de parte da transportadora. Nada que seja incomum, já que os novos acio­nistas trazem consigo pessoas da sua confiança e tendem a colocá-las em lugares chave.

No legado de David Neeleman, agora de saída da TAP, foi notada a contratação de pessoas ligadas à companhia brasileira Azul, de que este é o maior acionista, e de quadros que passaram ou vieram da antiga Portugal Telecom (PT). Houve, após a privatização, grandes mexidas ao nível da atividade operacional e nem sempre a opção foi por trabalhadores com experiência no sector da aviação. A única área sem mudanças foi a da manutenção da TAP — onde a companhia tem grande reconhecimento internacional. Entre os quadros antigos da TAP, um dos poucos que resta num lugar de relevância é Paula Canada, diretora de marketing e vendas.

