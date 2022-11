Efacec marca passo à espera de aval do Estado

Quinze dias depois da nacionalização parcial, a Efacec continua à espera do empréstimo que lhe irá permitir regressar à normalidade e pagar a fornecedores e trabalhadores. O dinheiro do empréstimo de €50 milhões com garantia do Estado acordado com a banca ainda não chegou à empresa, mas tudo indica que chegará nos próximos dias. Os bancos credores, sabe o Expresso, vão todos participar neste empréstimo, cuja urgência é grande, já que há áreas de negócio da empresa que já não têm fundo de maneio para continuar a operar. A trabalhar em pleno está apenas agora a fábrica dos carregadores. Tudo está “bem encaminhado”, disse fonte conhecedora do processo ao Expresso.

O objetivo será conseguir desbloquear o financiamento até ao final do mês julho, no máximo início de agosto. E é nesse cenário que bancos e Estado estão a trabalhar desde que a participação de 72% da angolana Isabel dos Santos foi nacionalizada. O financiamento será feito pelos cinco bancos que concederam crédito à Efacec: CGD, BCP, Novo Banco, BPI e Montepio. As condições e montante a desbloquear já foram acordadas e decorrem da proporção do financiamento que cada um tem junto da empresa, cobrindo 90% do total a financiar.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.