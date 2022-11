TAP: Estado fica com os direitos sobre €55 milhões de Neelemam

Chegou a temer-se o pior, mas o Governo e David Neeleman reuniram finalmente as condições para assinar o acordo que consubstancia a saí­da do empresário norte-americano da TAP. E com isso o dinheiro emprestado pelo Estado entra finalmente na companhia aérea portuguesa — na próxima semana são esperados €250 milhões, retirados do total de €1,2 mil milhões assegurados pelo Governo português, com a devida autorização da Comissão Europeia.

Passaram duas semanas desde que o ministro Pedro Nuno Santos, ladea­do pelo ministro das Finanças, João Leão, e pelo secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, anunciou o acordo de princípio com Neeleman e a Azul, companhia aérea da qual o empresário é acionista e presidente do conselho de administração.

