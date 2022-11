Primeiro investimento do Portugal 2020 faz cinco anos

Foi em 2015 que o restaurante Alecrim, em Estremoz, entrou para a história dos fundos comunitários como a primeira empresa do país a receber os incentivos do Portugal 2020. Cinco anos depois, o seu proprietário, Rui Vieira, não se arrepende de ter investido cerca de meio milhão de euros num dos sectores mais fustigados pela atual pandemia de covid-19. “Pelo contrário!”, disse o empresário à ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, durante um almoço que combinou as oportunidades dos fundos europeus com enchidos, queijos, vinhos e demais iguarias do Alentejo.

“Estou satisfeito, pois, tirando esta fase de março e abril, tem corrido sempre bem. Mesmo agora, está a correr mais ou menos, pois temos clientes todos os dias. Mas a nossa sorte foi o restaurante trabalhar tão bem antes da pandemia e termos dinheiro em caixa. Com tantos empregados e menos lugares na sala, optei por abrir todos os dias e contratar mais pessoas”, explica Rui Vieira. “A minha mulher até me chamou maluco...”

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.