ANA antecipa corte de 70% nas taxas aeroportuárias

A descida das taxas de aterragem e assistência em escala, reguladas pelo contrato de concessão, só deviam acontecer em 2021, mas a ANA decidiu antecipar a decisão e avançar com um corte de 70% nas mesmas. O objetivo é atenuar os custos das companhias aéreas num momento em que estas ultrapassam a maior crise de sempre por causa da pandemia, que obrigou a uma paragem a fundo na aviação.

A ANA, como já tinha avançado o Expresso, propôs à ANAC, o regulador do sector, antecipar os efeitos dos ajustamentos tarifários previstos no contrato de concessão, que iriam acontecer apenas em 2021, e obteve luz verde. O corte terá efeitos a partir de julho e durará cinco meses. A ANA não adiantou quanto irão poupar as companhias com este desconto.

A proposta da ANA, empresa detentora dos aeroportos e controlada pela francesa Vinci, terá ainda de ser aprovada pelo Estado e pelas companhias áreas. A descida ocorre no âmbito do contrato de concessão, que tem um mecanismo que prevê que as taxas aeroportuárias subam quando aumenta o número de passageiros e desçam quando este diminui. E os aeroportos estiveram praticamente parados desde a última semana de março até junho. Entre janeiro e junho deste ano, segundo a NAV, que controlou 179,5 mil voos no espaço aéreo português, houve uma quebra de 54% face ao primeiro semestre de 2019.

Os aeroportos não ficaram imunes à crise que tem estado a afetar a aviação mundial, foram, aliás, dos principais afetados. A ANA, concessionária dos aeroportos portugueses, terá mesmo perdido mais de um milhão de euros por dia no pico da crise, registada em abril e maio. Um número que a empresa não quis confirmar.

Entretanto, lentamente, as companhias têm começado a voar. A descida das taxas de aterragem e assistência é a segunda medida aplicada pela ANA para atenuar a pressão sobre as companhias, que há vários meses pedem medidas de apoio ao Estado, até agora sem sucesso. A primeira, já conhecida, foi a suspensão do pagamento da taxa de estacionamento através de um mecanismo que passa pela emissão de notas de crédito.