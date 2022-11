Loading...

Economia "Temos que atrair pessoas jovens e qualificadas", acredita Filipe Santos

Projetos Expresso. O reitor da Católica Lisbon School of Business and Economics em declarações durante o debate inserido no ciclo “Parar Para Pensar, que discutiu que “Novo País” está a nascer

Facebook

Whatsapp

Twitter

Linkedin

Mail

Copiar Url

16 Julho 2020 13:23