TAP: acordo entre governo e Neeleman vai ser finalmente assinado

Duas semanas após o governo ter anunciado que tinha chegado a acordo com o empresário norte-americano David Neeleman para que este saia da TAP – vendendo a sua participação de 22,5% -, os documentos jurídicos que consubstanciam esse entendimento estão finalmente prontos para serem assinados, apurou o Expresso junto de fontes ligadas às duas partes.

Neeleman vai receber 44,44 milhões de euros e a Azul, empresa de que é o maior acionista e presidente do conselho de administração, receberá 10,56 milhões de euros. Com este negócio, o Estado consubstancia a tomada de controlo da companhia aérea portuguesa, passando a deter 72,5% do capital. O empresário Humberto Pedrosa, dono do grupo de transportes Barraqueiro, manterá os seus 22,5% e os trabalhadores mantêm os seus 5%.

A assinatura era esperada ainda esta quinta-feira, depois de o Conselho de Ministros ter aprovado o decreto-lei que autoriza o Estado a adquirir as participações sociais, direitos económicos e prestações acessórias da TAP SGPS que estavam na posse de David Neeleman

Com esta decisão do Conselho de Ministros o cheque de 55 milhões de euros já pode ser entregue a Neeleman e a primeira tranche do empréstimo do Estado português à TAP, no montante de 250 milhões de euros, pode avançar.



"Prevê-se a aquisição pelo Estado, através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, das participações sociais, dos direitos económicos e das prestações acessórias da atual acionista (da TAP SGPS) Atlantic Gateway, SGPS, Lda. (Atlantic Gateway), estabelecendo-se a transmissão de participações sociais representativas de 22,5% do capital social e dos direitos de voto na TAP SGPS, passando o Estado a deter uma participação social total de 72,5%, e os correspondentes direitos económicos, pelo montante de 55 milhões de euros", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.

Após ser assinado, há ainda condições e formalismos a serem tidos em conta. O acordo ainda terá de ser aprovado em Assembleia Geral pelos acionistas da Azul, segundo se lê na convocatória de acionistas publicada no site desta empresa. Essa assembleia geral só está marcada para 10 de agosto pelo que o acordo fica sujeito à verificação da condição da Azul de aprovar a renúncia à conversão em capital, no prazo de 30 dias, do empréstimo obrigacionista de 90 milhões de euros que concedeu à TAP em 2016.