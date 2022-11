TAP: Conselho de Ministros dá luz verde à compra da posição de Neeleman e abre porta à primeira tranche do empréstimo

Foi dado mais um passo para a saída de David Neeleman da TAP, com a venda da sua participação de 22,5% na companhia ao Estado. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o decreto-lei que autoriza o Estado a adquirir as participações sociais, os direitos económicos e as prestações acessórias da TAP SGPS.

Com esta decisão do Conselho de Ministros o cheque de 55 milhões de euros já pode ser entregue ao acionista norte-americano, David Neeleman. E a primeira tranche de empréstimo à TAP, no montante de 250 milhões de euros pode avançar.



"Prevê-se a aquisição pelo Estado, através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, das participações sociais, dos direitos económicos e das prestações acessórias da atual acionista (da TAP SGPS) Atlantic Gateway, SGPS, Lda. (Atlantic Gateway), estabelecendo-se a transmissão de participações sociais representativas de 22,5% do capital social e dos direitos de voto na TAP SGPS, passando o Estado a deter uma participação social total de 72,5%, e os correspondentes direitos económicos, pelo montante de 55 milhões de euros", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.