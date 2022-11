O Douro tem duas quintas entre as 50 melhores vinhas do mundo

O Douro tem duas das suas quintas entre os 50 melhores destinos vínicos do mundo, diz o júri da World´s Best Vineyards Academy que atribuiu o oitavo lugar do ranking de 2020 à Quinta do Crasto e colocou a Quinta do Noval na 49ª posição.

No topo do ranking das "50 World´s Best Vineyards", definido a partir de uma votação a adegas e vinhas de 18 países de forma a garantir uma volta ao mundo das principais experiências de enoturismo à escala global, do Douro à Nova Zelândia, está a Zuccardi Valle de Uoco, da Argentina, seguida da Bodega Garzón, do Uruguai, e da Domane Wachau, da Áustria.

Na justificação das escolhas estão critérios como a arquitetura, as adegas, a paisagem, a variedade da oferta disponível, a gastronomia, o serviço, as boas práticas ambientais e a qualidade dos vinhos. No caso da Quinta do Crasto, o júri destaca a piscina infinita com assinatura do Arquiteto Souto Moura, prémio pritzker em 2011, e vista para a paisagem do Douro, património mundial da Unesco. No Noval, o outro representante luso nesta lista, há referências especiais a um dos vinhos da quinta, proveniente de uma pequena parcela de videiras de pé-franco, pré-filoxera, e aos socalcos tradicionais de pedra de xisto.

À procura de reconquistar a confiança dos visitantes e turistas nacionais e internacionais, no atual contexto de pandemia, Tomás Roquette, administrador da Quinta do Crasto, acredita que "a hospitalidade, a qualidade da experiência e a excelência dos produtos continuam a ser os melhores argumentos". "Esta é uma distinção importante para nós, mas também para o Douro, única região portuguesa representada no ranking", acrescenta.

Na última edição do World´s Best Vineyards, em 2019, Portugal também esteve duplamente representado com o Douro, através da Quinta do Crasto (4ª posição) e da Quinta do Bomfim, da Symington Family Estate