Falta de competências digitais é uma desvantagem competitiva para trabalhadores e empresas

Apesar de Portugal ter vindo, ao longo das últimas décadas, a evoluir de forma positiva e a convergir com a média europeia no que à capacidade de inovação e preparação dos seus trabalhadores diz respeito, existe ainda um longo caminho a percorrer para garantir que o país consegue ultrapassar a revolução digital com sucesso. Questões fundamentais como a melhor preparação dos conteúdos lecionados no sistema de ensino, maior autonomia das pessoas na sua requalificação e um reforço da cooperação entre a academia e as empresas estão entre as principais armas para diminuir as desvantagens competitivas em relação aos parceiros europeus.

“O Futuro das Qualificações Digitais”, que esteve no centro do debate promovido esta quinta-feira pela APDC em parceria com o Expresso, procurou mostrar o que tem sido feito e o que pode ser melhorado. A conversa, moderada pelo diretor-adjunto do Expresso David Dinis, contou com a participação de Carmo Palma, managing director da Axians Portugal; João Santos, especialista da Comissão Europeia para assuntos ligados ao Emprego, Questões Sociais e Inclusão; Paula Panarra, diretora-geral da Microsoft Portugal, Pedro Dominguinhos, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos; e Rogério Carapuça, presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC).

Conheça as principais conclusões do debate:

“Portugal tem dado saltos inacreditáveis”

João Santos sublinha que o país tem indicadores positivos na “conectividade e acesso à banda larga”, que têm permitido ao Estado criar cada vez mais serviços públicos digitais em comparação com a média europeia.

Por outro lado, “Portugal está relativamente mal” no European Skill Index, nomeadamente no que respeita à utilização eficiente das competências adquiridas durante o percurso escolar e na sua transposição para o mercado de trabalho. “Se uma pessoa tira um curso de relações internacionais e depois vai trabalhar para um supermercado, é evidente que existe uma ineficiência na utilização das competências”, reforça.

Apesar do país continuar atrás da média europeia (1,9% contra 3,6%, de acordo com o DESI 2020) no número de licenciados em TIC, Pedro Dominguinhos prefere destacar a evolução portuguesa nos últimos dois anos. “Passámos de 1,2% para 1,9%, o que significa que diminuímos o gap em cerca de 50%” em relação à UE, diz, e atribui a responsabilidade à estratégia consertada entre as instituições de ensino superior e empresas no âmbito do projeto nacional INCODE.

Reforçar a inclusão

Garantir que a maioria da população tem competências digitais elementares é essencial para garantir uma maior inclusão social, não só no acesso aos serviços públicos digitais, como a melhores oportunidades de emprego e, consequentemente, melhores salários.

As qualificações digitais permitem “a possibilidade de tornar a distância e o território menos limitador nas atividades económicas” e tornam possível que um trabalhador produza para qualquer parte do mundo a partir do interior do país, melhorando o desenvolvimento territorial.

Para Rogério Carapuça, no entanto, “o problema de Portugal não é a infraestrutura” tecnológica e de comunicação, mas antes a forma como as pessoas e as empresas a utilizam. “Sabemos usar a nossa infraestrutura para aceder à internet para falar com outros, mas não fazemos isso para ganhar dinheiro", critica.

“É obrigatório termos competências digitais”, defende Carmo Palma, que apela a que os trabalhadores sejam proativos no investimento na formação ao longo da vida e na requalificação para que seja possível acompanhar as mudanças aceleradas no mundo.

Cooperação é a palavra de ordem