Economia chinesa cresce 3,2% no segundo trimestre, ultrapassando as previsões mais otimistas

A economia chinesa cresceu 3,2% no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a estimativa oficial publicada esta quinta-feira em Pequim pelo Gabinete Nacional de Estatísticas.

A estimativa ultrapassou as previsões internacionais mais otimistas que apontavam para um crescimento de 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB) chinês entre abril e junho.

A China é a primeira grande economia a sair da recessão registada no primeiro trimestre do ano e o crescimento entre abril e junho contrasta com as previsões de uma quebra de 13,5% na zona euro e de um colapso entre 30 a 40% nos Estados Unidos.

O Gabinete de Estatísticas de Pequim é o primeiro organismo oficial das principais economias do mundo a publicar os dados do segundo trimestre.

Apesar da surpresa positiva, as bolsas chinesas continuaram esta quinta-feira no vermelho. Desde terça-feira que as bolsas de Xangai e Shenzhen (bolsa das tecnológicas na região de Cantão) estão a registar perdas diárias em virtude do agravamento da guerra fria entre Washington e Pequim.

Donald Trump terminou com o estatuto comercial especial de Hong Kong na quarta-feira em reação à lei de segurança nacional imposta por Pequim naquela região autónoma especial. Esta quinta-feira, o índice de Xangai caiu 4,5% e o de Shenzhen afundou-se 5,4%.

Retoma em 'V'

A economia chinesa colapsou 6,8% entre janeiro e março, a maior quebra desde 1976, mas iniciou a retoma nos três meses seguintes. Se a evolução do PIB for medida em cadeia - ou seja de um trimestre para o seguinte - a economia chinesa já concretizou uma recuperação em 'V'. O PIB contraiu 10% no primeiro trimestre, mas cresceu 11,5% nos três meses seguintes.

Um dos fatores dinâmicos na recuperação é o comércio externo, apesar da guerra comercial com os EUA. Em junho, as exportações voltaram a crescer, depois de uma quebra acumulada de 24% entre janeiro e maio. Em dólares, aumentaram 0,5%, mas na moeda chinesa a subida foi de 4,3%.

A atividade industrial continuou a expandir-se em junho, com um crescimento de 4,8%.

Os técnicos do Gabinete de Estatísticas referem, no entanto, que as vendas a retalho - que sinalizam a dinâmica no consumo - continuam em terreno negativo, ainda que a quebra esteja a desacelerar significativamente. Depois de quedas de 20,5% em janeiro e fevereiro, 15,8% em março, 7,5% em abril e 2,8% em maio, as vendas no retalho caíram 1,8% em junho.

O desemprego urbano desceu de um pico de 6,2% em fevereiro para 5,7% em junho, mas continua ainda acima da média de 5,5% dos últimos anos.

Previsões de crescimento de 3 a 5% no segundo semestre

As previsões para o segundo semestre apontam para a continuação da retoma, apesar do agravamento da guerra fria com os EUA e do impacto severo que vai ter a época de inundações.

Peritos da Beijing Economic Operation Association, citados pelo jornal oficioso The Global Times, apontam para um crescimento entre 3% e 4% entre julho e dezembro. Uma previsão avançada pelo jornal South China Morning Post, de Hong Kong, aponta para 5%.

A mais recente previsão do Fundo Monetário Internacional avança com um crescimento de 1% para todo o ano de 2020, sendo a única grande economia a escapar à recessão este ano.

As autoridades de Pequim não avançaram com uma meta política de crescimento para 2020, sendo pela primeira vez que a Assembleia Nacional Popular (o parlamento chinês), reunida em maio, não se comprometeu com um número ou um intervalo para a subida do PIB que tem sido ininterrupta desde 1980.