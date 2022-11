Bolsa de Lisboa abre a perder 0,56%

A Bolsa de Lisboa abriu esta quinta-feira em terreno negativo, com o principal índice, o PSI20, a cair 0,56%, para os 4.395,03 pontos

Na quarta-feira, a bolsa de Lisboa contrariou os ganhos registados nas principais praças europeias e terminou com o índice PSI20 a descer 0,68%, para 4.419,93 pontos.

A Jerónimo Martins liderou as descidas e caiu 2,50% para 15,01 euros, com 10 das 18 cotadas do PSI20 em terreno negativo e oito em alta.

No resto da Europa, o dia foi de ganhos acentuados. Paris subiu 2,03%, Milão 2,02%, Madrid e Frankfurt avançaram 1,84% e Londres 1,83%.

Tóquio perde 0,76% no fecho

A bolsa de Tóquio fechou esta quinta-feira em baixa, com o principal índice, o Nikkei, a perder 0,76% para 22.770,36 pontos.

Também o segundo indicador, o Topix, desceu 0,66% para 1.579,06 pontos no fim da sessão.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.