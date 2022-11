Primeiro cheque de 250 milhões chega à TAP na próxima semana, assegura ministro das Infraestruturas

Quinze dias depois de o Governo ter anunciado que tinha chegado a acordo para a saída de David Neeleman de acionista da TAP, o acordo ainda não está assinado. Mas o ministro da Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, adiantou em entrevista à Reuters, publicada esta quarta-feira, que a primeira tranche do empréstimo de 1,2 mil milhões de euros, autorizado por Bruxelas, deverá chegar às contas da empresa, o "mais tardar na próxima semana".

A TAP, admitiu o ministro, dificilmente vingará sozinha no mercado global da aviação e tem de estar aberta a uma consolidação a médio prazo, com a entrada de outras companhias aéreas no seu capital. O ministro das Infraestruturas reafirmou que o Governo "não exclui que, no futuro, a TAP volte a abrir o capital a parceiros que percebam do negócio, ou seja a outras companhias aéreas".

A Luftansa, recorde-se, esteve interessada na TAP antes da pandemia, e terá mesmo avaliado a transportadora. A avaliação, segundo fontes conhecedoras do processo, rondaria os 850 milhões de euros. "A TAP chegou a ser cobiçada por várias companhias aéreas muito importantes no quadro da aviação, nomeadamente a Lufthansam, mas não foi a única", disse o Ministro: "Isso para nós não é irrelevante", acrescentou.

"Temos assistido, nos últimos anos, a consolidações no sector, aos quais não somos alheios. É muito difícil uma companhia de aviação sobreviver sozinha e nós entendemos que é difícil a TAP vingar neste mercado global sozinha", disse o ministro das Infraestruturas em entrevista à Reuters.

Pedro Nuno Santos disse que, "a médio e longo prazo, a consolidação pode acontecer e a TAP não pode fechar-se sobre si própria, se quiser continuar a crescer e continuar a ser uma companhia aérea que é maior do que o país onde está sedeada".

O governante salientou, no entanto, que "o Governo não tem nenhuma posição fechada" sobre a percentagem que eventualmente alienaria. Não é no entanto uma questão que se coloque no curto prazo, já que a maioria das companhias estará limitada pelos auxílios de Estado que está a receber.

O ministro não escamoteou que, no âmbito do plano de reestruturação, "a TAP vai ter de reduzir rotas, custos com pessoal, número de aviões" e espera negociações "exigentes" com Bruxelas.

"Com a reestruturação queremos garantir a viabilidade da TAP, mas ao mesmo tempo capacidade de resposta às necessidades da economia nacional".