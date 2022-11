Portugal emite €1.750 milhões de dívida com taxas de juro negativas mais baixas

Portugal emitiu esta quarta-feira 1.750 milhões de euros em dívida de curto prazo, com taxas de juro negativas mais baixas do que no último leilão realizado, de acordo com dados divulgados pela Bloomberg.

Segundo o IGCP - Agência da Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, foram realizados dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT) com maturidades em 15 de janeiro de 2021 (prazo de seis meses) e 16 de julho de 2021 (prazo de um ano) para arrecadar até ao montante máximo de 1.750 milhões de euros.

Ou seja, Portugal emitiu 1.750 milhões de euros em dívida de curto prazo, dos quais 500 milhões de euros em BT a seis meses e 1.250 milhões de euros a 12 meses.

Na dívida a seis meses, o IGCP emitiu 500 milhões de euros de BT a uma taxa de juro de -0,467% e na maturidade de 12 meses a taxa foi de -0,452%.

Relativamente ao último leilão comparável, as taxas desceram nos seis meses, de -0,411% para -0,467%, e nos 12 meses, de -0,351% para os -0,452%, segundo o Banco Carregosa.

De acordo com a Bloomberg, a procura superou a oferta nas duas maturidades.

Na maturidade de seis meses, a procura foi 3,64 vezes superior à oferta, e na de 12 meses esta superou 2,54 vezes a oferta.

"O mercado de dívida tem estado suportado pelas sucessivas intervenções que os bancos centrais têm feito, e as medidas que têm vindo a ser sucessivamente anunciadas, quer fiscais, quer monetárias, vêm no sentido de apoiar a economia e permitir dar tempo às empresas e países para retomarem a atividade e evitar uma severa recessão", considerou o diretor de investimentos do Banco Carregosa, Filipe Silva, sobre as emissões de Bilhetes do Tesouro.

"Isto tem levado a uma procura por taxa em todas as maturidades, este efeito tem sido visível no 'spread' que Portugal tem versus a Alemanha, que depois de atingir o pico em março de 171,36 pontos base, baixou para os atuais 85,67. Esta redução de risco tem permitido emitir dívida de curto prazo com taxas negativas e que acaba por ser benéfico para o país", acrescentou, citado em comunicado.

Em junho, Portugal colocou 1.250 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro, sendo que a 11 meses foram colocados 1.000 milhões de euros à taxa de juro média de -0,438%, inferior à registada em 15 de abril, e a três meses foram colocados 250 milhões de euros à taxa média de -0,480%, negativa e inferior à verificada em 15 de abril.

As emissões de dívida pública com descida dos prémios de risco têm sido suportadas pelas medidas dos bancos centrais, como o Banco Central Europeu (BCE), que têm em curso vários programas de compras de ativos.