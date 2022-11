Uber passa a estar presente em todo o território nacional

A partir desta terça-feira, a Uber vai estender as suas operações a todo o território nacional, avança em entrevista ao “Público” o diretor-geral da Uber em Portugal, Manuel Pina.

A expansão das operações da Uber é, na perspetiva do diretor-geral, uma oportunidade para os motoristas “numa altura em que tanto precisam”. Ou seja, quem quiser obter licença para conduzir um carro através da plataforma de mobilidade, passa a poder realizar este serviço em qualquer lugar.

“Acredito sinceramente que se existir a necessidade e a procura nestes sítios vai haver parceiros que vão olhar para a TVDE [transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaraterizados] como uma oportunidade de aumentarem o seu rendimento, mas também para ajudar a sua comunidade”, realça.

Recorde-se que a Uber tem sofrido um impacto negativo no negócio por causa da pandemia de covid-19, que já levou a sucessivos despedimentos. No início de maio, o presidente executivo da empresa Dara Khosrowshahi anunciou o despedimento de três mil funcionários, concretizando-o duas semanas depois. Em Portugal, estes cortes também já se fizeram sentir, com o despedimento de 120 pessoas em Lisboa em junho.