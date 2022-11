Número de trabalhadores abrangidos por contratação coletiva caiu em 2019

Economia a crescer e taxa de desemprego em valores que não eram vistos em Portugal há largos anos – 6,5%, o valor mais baixo desde 2003. Assim foi 2019 no mercado de trabalho nacional. Mas nem assim a contratação coletiva regressou aos níveis habituais no país antes do resgate internacional, em 2011.

Esta é uma das conclusões do relatório “A evolução da negociação coletiva 2019”, do Centro de Relações Laborais, apresentado esta terça-feira, numa sessão que contou com a participação da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

O documento constata que no ano passado “manteve-se a tendência de crescimento” do número de instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho (IRCT) publicados em Portugal, “que se vem observando desde 2013”.

Assim, em 2019, foram publicados 352 IRCT, repartidos entre convenções, portarias de extensão (mecanismo através do qual o Governo estende a todo um sector ou região uma determinada convenção) e acordos de adesão.

É um numero que fica acima dos 311 de 2018 e ultrapassa mesmo os valores de 2010, adianta o CRL. Uma evolução que Ana Mendes Godinho considerou positiva, frisando que o número de IRCT publicados em 2019 foi mai do dobro do registado em 2015, o que "mostra a dinâmica da negociação coletiva".

Contudo, o número de IRCT publicados no ano passado ainda está “distante dos melhores anos da série (2005 a 2009)”, vinca o documento.

Mais ainda, o número de trabalhadores potencialmente abrangidos pelas convenções coletivas publicadas no ano recuou em 2019 face a 2018, salienta o CRL. Foram 883.727, contra 900.382.

A instituição, que junta Governo, sindicatos e confederações patronais, alerta que o número de trabalhadores potencialmente abrangidos por convenções coletivas publicadas anualmente “continua abaixo do registado no período 2005-2011”, quando ultrapassava um milhão.

Nesta âmbito, a ministra do Trabalho frisou haver "espaço para com os parceiro sociais encontrarmos incentivos para um cada vez maior dinamismo da negociação coletiva". Até porque Ana Mendes Godinho considerou que esta negociação é "chave para resolver os problemas concretos nos locais de trabalho".

Já em matéria de remunerações, o relatório indica que a “variação salarial média nominal anualizada intertabelas foi de 4,4%, prosseguindo a subida iniciada em 2016, a par da evolução, também positiva, da variação salarial real (3,4%)”.

Uma evolução que a ministra destacou como "positiva", já que esta variação salarial média de 4,4% traduziu um "aumento quer face ao valor real, quer face a 2018".

Por sua vez, “a remuneração mínima convencionada segue o padrão de outros anos e aproxima-se à retribuição mínima mensal garantida, em quase todos os setores”.

O relatório não inclui ainda dados sobre este ano, em que a pandemia pode ter um grande impacto sobre a evolução da contratação coletiva.