Central de Sines: a história de um colosso de carvão que iluminou Portugal durante três décadas

O primeiro grupo de geração entrou em serviço no final de 1985, mas a central termoelétrica de Sines só ficaria concluída, com a sua potência definitiva, em 1989. Era um investimento de 120 milhões de contos a preços de 1985, o equivalente a 600 milhões de euros, e tornou-se, com uma capacidade total de 1200 megawatts (MW), a maior unidade de produção de eletricidade do país, cuja geração de energia elétrica estava concentrada sobretudo nas regiões Centro e Norte, nas diversas barragens também propriedade do grupo EDP.

