EDP “empurra” PSI-20 para o vermelho

Ao contrário da generalidade das praças europeias, Lisboa começou a semana a aproximar-se do vermelho, com uma valorização de apenas 0,08% para 4.466,76 pontos. O índice de referência, PSI-20, está ser penalizado pela queda das ações do universo EDP, depois da RTP ter divulgado este domingo que o Ministério Público se prepara para constituir arguida a própria empresa no caso das rendas excessivas.

As ações da EDP desvalorizaram esta segunda-feira 2,20%, para os 4,4360 euros. As EDP Renováveis, sua participada, recuaram também 2,04%, para os 13,46 euros. Uma desvalorização que coloca a praça nacional em contraciclo com as europeias e que traduz a incerteza dos investidores quando se sabe que além do afastamento do presidente executivo da empresa, António Mexia, e de João Manson Neto - acusados de beneficiar a EDP indevidamente em 1,2 mil milhões de euros - também a empresa será constituída arguida.

Segundo a RTP o Ministério Público pede que Carlos Mata, atual CEO da EDP Inovação seja ouvido até 24 de julho, enquanto representante da empresa. No âmbito do mesmo processo será também ouvido o antigo secretário de Estado Artur Trindade, cujo pai foi contratado pela EDP.

A queda do índice de referência nacional contrasta com os seus congéneres europeus. O Stoxx 600, o índice que reúne as 600 maiores empresas europeias, abriu a semana a valorizar 0,9%. No Reino Unido, o FTSE 100, está a valorizar 1,3%. Em França o CAC-40 soma 1,2% e aqui ao lado, o espanhol Ibex-35 valoriza 1,4%.