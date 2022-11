CRESAP já recruta sucessor de Vítor Braz na Inspeção-geral das Finanças

Ao fim de cinco anos em funções e depois de em 2018 ter pedido para não ser reconduzido no cargo, Vítor Braz, inspetor-geral das Finanças, vai ser substituído no cargo. A Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP) publicou esta segunda-feira, em Diário da República, um aviso de a abertura de procedimento concurso com vista ao recrutamento do sucessor de Braz.

O processo de recrutamento que permitiria contratação do futuro Inspetor-geral das Finanças decorrerá durante dez dias úteis, período em que a Comissão receberá candidaturas para posterior análise. "A indicação dos requisitos formais de provimento, de perfil pretendido, da composição do júri e dos métodos de seleção será publicitada na Bolsa de Emprego Público (BEP)", lê-se no anúncio da abertura de concurso para a liderança do órgão fiscalizador das finanças. Além de Vítor Braz, cessarão também funções os sub-inspetores-geral, tendo sido também iniciados processos de recrutamento para esses cargos.

Recorde-se que Vítor Braz tinha pedido para não ser reconduzido no cargo que deveria ter terminado no final do ano passado. Desde novembro que se aguardava abertura deste concurso. Vítor Braz irá manter-se em funções até ser conhecido e nomeado o seu sucessor.