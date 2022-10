Relação da TAP com a Azul sob escrutínio

Torna-se urgente que a TAP retome a maioria dos seus voos — esta foi a frase mais ouvida esta semana, repetida por trabalhadores, sindicatos e até pelo próprio Governo. É que o atraso na retoma dos voos permite que outras companhias ocupem o seu lugar e cava o fosso dos prejuízos.

Com menos de 20% dos voos do que tinha antes de ser declarada a pandemia de covid-19 — dados do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) —, a companhia aérea portuguesa precisa no entanto de ‘investir’ para que os aviões voltem a levantar voo.

