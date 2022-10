Navios de cruzeiro já estão de volta ao mar

O sol brilhava na Cidade da Chuva quando, a 16 de junho, o navio “Finnmarken”, da companhia norue­guesa Hurtigruten, deixou Bergen para uma viagem ao longo da costa norueguesa até Kirkenes, junto da fronteira com a Rússia. Foi o primeiro navio oceânico de cruzeiro a navegar desde que a covid-19 paralisou o sector em todo o mundo. Durante 12 dias, os 200 passageiros — noruegueses e dinamarqueses — ‘visitaram’ mais de 100 fiordes e mil montanhas. Uma semana depois, três outras embarcações retomaram as viagens ao longo da costa norueguesa, sempre com a pandemia como pano de fundo, o que equivale a dizer medidas sanitárias rígidas.

Para o verão de 2020, os navios da Hurtigruten têm a capacidade limitada a 50%, até porque a bordo áreas como as piscinas, sauna e ginásio vão estar igualmente abaixo da lotação máxima. E foram eliminados os buffets e aplicado o distanciamento social.

