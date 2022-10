Imobiliário. Pandemia acelera reabilitação nas aldeias

“São casas antigas, muitas delas sem condições, com correntes de ar, onde faz frio no inverno e calor no verão, com deficiências no saneamento e nas infraestruturas e que a pandemia mostrou que não reú­nem condições para longos períodos de confinamento. Precisam de obras de reabilitação urgente, para que as pessoas que aí vivem e permanecem possam ter uma habitação digna.” O diagnóstico é de Vasco Barata, da Associação Rés do Chão, uma associação de juristas que presta apoio à resolução de problemas habitacionais. O aviso está a ser levado a sério e as autarquias do interior do país estão a acelerar os seus programas de reabilitação.

Como sucede em Manteigas, que vai começar, “nos próximos dias”, a reabilitar o Bairro do Alardo, para “dotar as habitações de melhor conforto térmico, acompanhado de evidentes ganhos de eficiência energética”, revela o presidente da Câmara. Esmeraldo Carvalhinho adianta que se trata de “generosos isolamentos térmicos nas fachadas e na cobertura, substituição de portas e janelas, reparação dos telhados e outros trabalhos de acabamentos”, num investimento de €130 mil.

