Humberto Pedrosa, o empresário ‘patriota’

Não passaram despercebidos os elogios de Pedro Nuno Santos a Humberto Pedrosa, primeiro numa entrevista à SIC, na sexta-feira da semana passada, e depois, na segunda-feira, no “Jornal de Negócios”. “Humberto Pedrosa, desde a primeira hora, quis aceitar as condições que o Estado estava a impor. Os partidos com os quais trabalhei à minha esquerda podem não gostar do que vou dizer, mas é o que é: é um empresário patriota, na medida em que podia ter entrado num processo de exigência ao Estado como fez o seu sócio David Neeleman.” E não o fez, disse o ministro das Infraestruturas na SIC.

Durante as duras negociações entre o Estado e Neeleman, Pedrosa tentou funcionar como um elemento de conciliação entre as duas partes, no interesse em que não avançasse uma nacionalização pura e dura que resultasse num processo de litigância de consequências imprevisíveis. “Teve um papel de grande cooperação com o Governo, mantém uma posição de relevância e um papel importante no futuro da TAP”, adiantou Pedro Nuno Santos. “Felizmente para Portugal, temos empresários assim.”

Ao “Negócios” disse também que “no futuro teremos de apresentar um plano de reestruturação a Bruxelas que será trabalhado com Humberto Pedrosa. Quando, no quadro desse plano de reestruturação, o Estado for chamado a capitalizar a TAP, Humberto Pedrosa terá também essa oportunidade”.

Em causa está a transformação em capital de parte do empréstimo de €1,2 mil milhões que o Estado vai conceder à TAP, o que acabará por diluir significativamente a posição de 22,5% de Humberto Pedrosa. No âmbito dos acordos com os acionistas privados, o Governo quis que convertessem os seus empréstimos à TAP (prestações acessórias de €220 milhões) em capital, algo que foi aceite por Pedrosa. O empresário português e Neeleman controlavam, em partes iguais, a Atlantic Gateway, que, por seu lado, tinha 45% da TAP. Com a saída de Neeleman, Pedrosa fica com 100% da Atlantic Gateway e esta vende 22,5% da TAP ao Estado. E é na Atlantic Gateway que estão as prestações acessórias de €220 milhões, que serão então convertidas em capital, o que inclui a parte de Neeleman. Se, ainda assim, este valor não for suficiente para manter os atuais 22,5%, Pedrosa poderá meter mais dinheiro na TAP, de forma a não descer daquele patamar. Tudo depende de quanto irá o Estado converter em capital.

Humberto Pedrosa é o dono e presidente do grupo Barraqueiro, que está em Portugal, Brasil e Angola. Emprega cerca de nove mil pessoas, dispondo de mais de 4500 veículos rodoviários, ferro-metroviários e fluviais, de passageiros e de mercadorias. Tem as concessões do comboio da Ponte 25 de Abril, em Lisboa, através da Fertagus, do Metro do Porto (renovada em outubro de 2017) e do Metro Transportes do Sul, operando no transporte rodoviário de passageiros na região de Lisboa. No final de 2019, a decisão do Governo de prolongar a concessão da Fertagus — com a justificação de que era necessário proceder ao “reequilíbrio financeiro” — gerou polémica, com o PCP e o Bloco de Esquerda a dizerem que os interesses privados estavam a ser colocados à frente dos públicos.