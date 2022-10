Carlos Costa vai avaliar governador Mário Centeno

Carlos Costa vai deixar as funções de governador, mas poderá não abandonar totalmente o Banco de Portugal. Com a entrada do seu sucessor, em que o nome proposto pelo Governo é Mário Centeno, o atual líder passará a ter assento direto no conselho consultivo da autoridade. Este órgão tem funcionado com alguma informalidade, mas está em discussão o reforço da sua ação, para que se pronuncie efetivamente sobre as contas anuais e o trabalho do supervisor financeiro. A concretizar-se, aumentará o escrutínio à administração do supervisor, que Centeno disse no Parlamento ser algo sempre presente no seu percurso.

O Banco de Portugal tem, além do conselho de administração e do conselho de auditoria (que o fiscaliza), um órgão que se pronuncia “não vinculativamente, sobre o relatório anual da atividade do banco”, “a atuação do banco” e ainda “assuntos que lhe forem submetidos pelo governador ou pelo conselho de administração”. E é este conselho consultivo, onde estão Vítor Constâncio e António de Sousa, por serem ex-governadores e em que está também um representante do sector bancário, que está a passar por uma pequena revolução nos últimos dias e que, após a sucessão do governador, passará a contar com Carlos Costa, que tem este lugar por inerência.

